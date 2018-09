Meteo Italia. Giovedì fase di maltempo al Centro-sud

Nei prossimi due giorni l’instabilità continuerà a coinvolgere gran parte del Centro-Sud e le Isole, con temporali localmente anche forti. Questa situazione trae origine dall'intensa perturbazione presente sul Tirreno, accompagnata da un vortice ciclonico il cui centro evolverà molto lentamente a ridosso della Sardegna. Tempo più stabile e soleggiato, invece, al Nord con temperature ancora ben oltre la norma. Nel fine settimana il centro di bassa pressione sul Tirreno scivolerà verso il Nord Africa favorendo un deciso miglioramento. Il Nord Italia verrà invece lambito sabato da una perturbazione in transito sull'Europa centrale che porterà un po’ di instabilità soltanto nell'estremo Nordest. Una svolta di stampo autunnale sembra configurarsi nel corso della prossima settimana: una perturbazione nord-atlantica irromperà nel Mediterraneo centrale favorendo tra martedì e mercoledì un crollo delle temperature passando dagli attuali 4-5 gradi sopra la media fino a 6-8 gradi sotto).

Previsione meteo per giovedì. Giornata soleggiata al Nord e sulla media e alta Toscana. Nel resto d’Italia insisterà ancora il tempo instabile con alternanza fra nubi e temporanee schiarite: piogge, rovesci e locali temporali saranno più probabili su Sardegna, Sicilia, zone interne e appenniniche centro-meridionali e tra Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia garganica. Fenomeni localmente intensi in particolare su Sardegna orientale e Sicilia. Un po’ ventoso intorno alla Sardegna. Temperature stazionarie o in lieve calo al Sud e sulla Sicilia, senza grandi variazioni altrove. Da nord a Sud si potranno raggiungere i 29-30°C.

Foto: iStock/Getty images



Allerta arancione su alcuni settori di Basilicata e Sardegna



Per la giornata di giovedì 20 settembre, la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico sulla Basilicata (Basi-D) e la Sardegna (Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura).



È stata diramata anche l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni italiane:



- ordinaria criticità per rischio idraulico su Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale) e Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria);

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Lazio (Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto), Umbria (Medio Tevere, Chiani - Paglia, Nera - Corno);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno), Sardegna (Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Iglesiente), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto).

Ancora in vigore, inoltre, l'allerta gialla sul Veneto (Alto Piave) limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità idrogeologica legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsione meteo per venerdì. Prevalenza di tempo soleggiato al Nord, in Toscana e sulle Marche. Tra pomeriggio e sera tendenza ad aumento della nuvolosità ad alta quota sulle regioni settentrionali. Nel resto del Paese condizioni di spiccata variabilità con atmosfera ancora instabile: rischio di rovesci e locali temporali sin dal mattino su Sardegna orientale e Sicilia, nel pomeriggio anche nel sud della Sardegna nelle zone interne e appenniniche centro-meridionali dal Lazio alla Calabria. In serata tendenza a rasserenamenti nelle regioni centrali e schiarite anche al Sud peninsulare. Temperature massime in lieve diminuzione sulla Sicilia, in rialzo al centro. Punte ancora fino a 29-30°C al Centro-nord. Ventoso tra la Sardegna e il Tirreno meridionale.