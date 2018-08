Meteo Italia. Giovedì ancora rischio temporali al Sud

Dopo il passaggio della perturbazione numero 2 del mese già giovedì l’alta pressione tornerà lentamente a guadagnare terreno sul nostro Paese. Sarà quindi un giovedì un po’ di instabilità residua al Sud e nell’interno del Centro,e mentre nel resto d’Italia il tempo sarà in generale bello, poi venerdì ulteriore attenuazione dell’instabilità, anche se non mancheranno gli ultimi isolati temporali al Centro-sud. Nel fine settimana l’Anticiclone delle Azzorre si allungherà con maggior decisione sull’Italia, regalandoci due giornate nel complesso soleggiato, con pochi temporali pomeridiani solo sui rilievi e caldo tipicamente estivo ma non eccessivo, con poca afa.

Previsioni meteo per giovedì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, Toscana e Marche. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia con piogge e temporali inizialmente in forma molto localizzata su Medio-Basso Adriatico ed estremo Sud, più diffusi nel pomeriggio al Sud, zone interne del Centro e delle Isole Maggiori, ma con parziali sconfinamenti verso le coste del medio Tirreno. Alla sera tendenza ad esaurimento dei fenomeni. Temperature massime in leggero aumento, eccetto all’estremo Sud.



Il Bollettino con l'eventuale allerta emessa dalla Protezione Civile è consultabile su questa pagina.





Previsioni meteo per venerdì. Alternanza tra sole e nuvole su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con la possibilità di isolati temporali pomeridiani, specie sulle zone interne. In generale soleggiato nel resto d’Italia, con la formazione di isolati temporali pomeridiani solo sulle zone alpine. Temperature massime in leggero aumento al Nord e regioni adriatiche.