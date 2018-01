Meteo Italia. Gennaio piovoso con neve ancora su Alpi e Appennini

Tendenza meteo dal 13 al 23 gennaio 2018

Il lento ritorno a temperature più in linea con la media proseguirà anche nel prossimo fine settimana in seguito all'abbassamento di latitudine delle correnti atlantiche che allontaneranno definitivamente dall'Italia la massa d’aria mite attualmente presente. Queste correnti ondulate occidentali trasporteranno altre perturbazioni che si avvicenderanno rapidamente sul nostro territorio determinando ulteriori fasi piovose più o meno significative per tutta la prossima settimana e la prima parte di quella successiva.

Questo tipo di circolazione manterrà lontane dalle nostre regioni le masse d’aria gelida artica, così le nevicate si limiteranno a interessare prevalentemente le zone montuose alpine e le cime degli Appennini, con solo dei locali e temporanei sconfinamenti sulle aree pedemontane del Nord.



IdA: < 60