Meteo Italia. Fino a venerdì rischio di temporali in montagna, al Centro-Sud e sulle Isole

Fino alla giornata di venerdì le condizioni atmosferiche sull’Italia non subiranno sostanziali modifiche. La persistenza di aria molto calda in prossimità del suolo e di una debole circolazione ciclonica associata ad aria più fredda in quota, manterranno l’atmosfera instabile, quindi favorevole alla formazione di molti temporali, specialmente al Centro-Sud, sulle Isole e nelle aree montuose. Il caldo resterà intenso e le temperature oltre la norma soprattutto al Nord e in Toscana, dove il termometro potrebbe anche sfiorare i 35 gradi.



Una situazione destinata a mutare radicalmente nel corso del fine settimana, per l’arrivo di un’intensa perturbazione nord atlantica (la n.3 di agosto), seguita da aria nettamente più fresca. Il suo passaggio, oltre a favorire una evidente attenuazione del caldo in tutto il Paese, darà probabilmente origine, tra venerdì e domenica, ad una fase di maltempo sulle regioni del Nord, più intensa su quelle di Nord-Est. Domenica la perturbazione interesserà anche le regioni centrali, specie quelle adriatiche.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Sud e nelle Isole condizioni di variabilità sin dal mattino, con i primi locali temporali tra Calabria, Sicilia e Puglia. Da metà giornata il rischio temporali si estende a buona parte del Sud e alla Sardegna. Al Centro-Nord cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso: nel pomeriggio sviluppo di acquazzoni o temporali isolati nel settore alpino e prealpino, sull’Appennino centrale, Toscana, Umbria e Lazio. Temperature senza grandi variazioni, con punte di 34-35 gradi al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Mari calmi o poco mossi.

Per la giornata di mercoledì 22 agosto la Protezione Civile ha diramato le seguenti criticità:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-B

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Veneto: Alto Piave

Previsioni meteo per giovedì. Sin dal mattino possibilità di locali rovesci o temporali su Sicilia e bassa Calabria. Nel corso della giornata rischio di temporali in aumento anche in Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia centro-meridionale; brevi temporali a carattere isolato sulle zone interne del Centro (specie lato tirrenico), in Liguria e al Nord, con maggiore probabilità sulle zone alpine e prealpine.

Temperature pressoché invariate, con picchi ancora fino a 33-35 gradi al Nord e in Toscana. Mari calmi o poco mossi