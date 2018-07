Meteo Italia. Fine del caldo intenso al Centro-Sud: nel weekend sole e temperature estive senza eccessi

L’alta pressione di matrice africana si indebolisce anche sul Sud Italia, lasciando libero il campo a correnti più fresche e localmente instabili. Nelle prossime ore un po’ di instabilità interesserà, infatti, anche le regioni del Centro-Sud, e in particolare quelle del versante Adriatico. Nel fine settimana, però, il tempo diverrà gradualmente più stabile: ci attendono quindi due giornate, quelle di sabato e domenica, nel complesso soleggiate salvo qualche episodio instabile nella giornata di sabato.



Le temperature, grazie a un ulteriore leggero calo previsto per sabato al Sud, faranno registrare valori quasi dappertutto vicino alla norma e con poca afa. L’inizio della prossima settimana sarà ancora caratterizzato da prevalenti condizioni di tempo soleggiato e caldo estivo senza eccessi. Per la seconda parte della settimana si prospetterebbe un nuovo incremento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud, con valori di nuovo oltre la norma.

Foto: iStock/Getty Images



Previsioni meteo per venerdì. La giornata sarà caratterizzata da sole su gran parte dell’Italia. Nel corso della giornata sarà possibile qualche temporale nel nord della Toscana, sull’Emilia Romagna, su Marche e Abruzzo. Brevi rovesci e temporali isolati saranno possibili anche su Veneto, Lombardia orientale e zone interne della Puglia.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove. Ventoso per Maestrale sulle Isole e sul Mar Tirreno.



La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per rischio di temporali in Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso), Lazio (Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia), Umbria (Alto Tevere, Nera - Corno, Chiascio - Topino) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone).



Diramata l'allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia) e Veneto (limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo).

Previsioni meteo per sabato. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni con qualche nube in più al Sud e, localmente, in prossimità dei rilievi. La probabilità di temporali isolati sarà più alta nelle Alpi marittime, nord-ovest e zone interne della Toscana. Temperature in lieve calo al Sud e in Sicilia, in rialzo altrove. Venti moderati da nord-ovest sui bacini centro-meridionali con qualche rinforzo sul medio-basso Adriatico e nel canale di Sicilia.