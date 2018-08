Meteo Italia. Ferragosto instabile al Centro-Sud: rischio temporali

Proprio nella giornata di Ferragosto gran parte delle regioni centro-meridionali saranno alle prese con la perturbazione n° 2 la quale sarà accompagnata da temporali localmente intensi e da aria relativamente più fresca che determinerà un definitivo calo termico anche al Sud. Lo spostamento al Centro-Sud del sistema nuvoloso favorirà, invece, un miglioramento della situazione al Nord, a partire dal Nord-Ovest, con temperature che aumenteranno fino a tornare su livelli nella media. Nei giorni successivi l’alta pressione tenterà di farsi strada gradualmente verso le nostre regioni ripristinando condizioni di stabilità con prevalenza di sole e temperature che torneranno sopra la media specialmente al Centro-Nord, salvo qualche sporadico episodio temporalesco che interesserà i monti e, nella giornata di venerdì, anche qualche tratto costiero del medio Tirreno e del Sud.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo in miglioramento al Nord con schiarite in espansione anche verso il Nordest e con gli ultimi rovesci sulla Romagna. Al Centro-sud giornata instabile: nel corso del pomeriggio il rischio di rovesci e temporali interesserà principalmente il Lazio, l’Appennino centrale, il Sud, il nord e l’est della Sicilia e il sud-est della Sardegna. Tra sera e notte l’instabilità potrà insistere su Abruzzo, Molise, Sud peninsulare e nordest della Sicilia. Temperature massime in aumento al Nord e in Toscana, in calo ulteriore su Lazio, Abruzzo, Molise e al Sud anche sul settore ionico. Giornata ventilata su Adriatico e Toscana con i venti più intensi intorno alle Isole.

Allerta arancione su sei regioni

Per la giornata di martedì, 15 agosto, la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione:

- di moderata criticità per rischio temporali su Emilia Romagna (Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli) e Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno);

- di moderata criticità per rischio idrogeologico su Basilicata (Basi-A1, Basi-B), Campania (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana), Marche (Marc-6, Marc-4), Molise (Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno).



È stata emessa l'allerta gialla sulle seguenti regioni:

- ordinaria criticità per rischio idraulico su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara), Marche (Marc-6, Marc-4) e Molise (Litoranea);

- ordinaria criticità per rischio temporali su: Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Emilia Romagna (Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese), Lazio (Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti), Marche (Marc-6, Marc-2, Marc-4), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Puglia (Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto), Umbria (Nera - Corno, Chiascio - Topino), Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone);