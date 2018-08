Meteo Italia. Ferragosto con tempo instabile al Centro-Sud

Nella giornata di Ferragosto la perturbazione numero 2 di agosto raggiungerà anche le regioni meridionali e porterà un po’ di instabilità su gran parte del Centro-Sud, dove quindi si formeranno numerosi improvvisi temporali. Anche le temperature caleranno in molte zone del Centro e, soprattutto, del Sud, perché la massa d’aria calda presente sul Mediterraneo Centrale verrà spazzata via dalle correnti relativamente più fresche che accompagnano la perturbazione.

Nei giorni successivi l’Italia rimarrà ai margini dell’alta pressione che nel frattempo tenterà di farsi strada nuovamente verso le nostre regioni; in tal modo la situazione, pur migliorando, sarà caratterizzata ancora da un po’ di instabilità che interesserà in prevalenza le aree montuose.



Previsioni meteo per Ferragosto. Quella di oggi, mercoledì 15 agosto, sarà una giornata in prevalenza soleggiata al Nord, fatta eccezione per un po' di nubi e qualche acquazzone residuo su Emilia e Romagna.

Cielo in prevalenza nuvoloso sul resto d'Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi interesseranno quasi tutte le regioni centrali e meridionali, risparmiando solo l'alta Toscana.

Venti moderati di Maestrale su mare di Sardegna e canali di Sicilia e di Sardegna, in prevalenza deboli altrove. Temperature in calo al Centro-Sud e sulla Sicilia, in rialzo al Nord e sulla Toscana.



Foto: iStock/Getty images







Allerta arancione su sei regioni

Per la giornata di oggi, 15 agosto, la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione:

- di moderata criticità per rischio temporali su Emilia Romagna (Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli) e Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno);

- di moderata criticità per rischio idrogeologico su Basilicata (Basi-A1, Basi-B), Campania (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana), Marche (Marc-6, Marc-4), Molise (Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno).



È stata emessa l'allerta gialla sulle seguenti regioni:

- ordinaria criticità per rischio idraulico su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara), Marche (Marc-6, Marc-4) e Molise (Litoranea);

- ordinaria criticità per rischio temporali su: Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Emilia Romagna (Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese), Lazio (Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti), Marche (Marc-6, Marc-2, Marc-4), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Puglia (Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto), Umbria (Nera - Corno, Chiascio - Topino), Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su: Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Campania (Tanagro, Basso Cilento, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese), Marche (Marc-3, Marc-5, Marc-2, Marc-1), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Puglia (Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto), Umbria (Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino).

Ancora valida, inoltre, l'allerta gialla per rischio idrogeologico sul Veneto (Alto Piave). Come specifica il bollettino della Protezione Civile, l'ordinaria criticità è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo. Regione Marche: la moderata criticità, per il 15 agosto, rimane in vigore fino alle 18.00, poi ordinaria.

Previsioni meteo per giovedì. Domani prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e in Toscana. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: isolati rovesci e temporali, soprattutto al pomeriggio, su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in ulteriore leggero calo all'estremo Sud, in rialzo nel resto del Paese.