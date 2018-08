Meteo Italia. Ferragosto a rischio temporali in molte regioni, poi tornano a prevalere sole e caldo

La giornata di Ferragosto trascorrerà all'insegna di tempo instabile e temperature in calo in particolare su diverse regioni centro-meridionali, che saranno raggiunte da rovesci e locali temporali. Nei giorni successivi tornerà ad aumentare il caldo e a prevalere il sole in gran parte d'Italia, anche se saranno ancora possibili episodi di instabilità in alcune zone.



Giovedì 16 agosto tempo prevalentemente soleggiato al Nord e sulla Toscana, ancora un po’ di nubi sulle altre regioni.

Possibilità di brevi rovesci isolati soprattutto sulle zone interne del Lazio e sull’Appennino centrale, al Sud e nelle zone interne della Sardegna. Le temperature aumenteranno sulle regioni centro-settentrionali, mentre saranno ancora in lieve calo all’estremo Sud. Nei giorni successivi il tempo sarà nel complesso soleggiato e di nuovo più caldo. Saranno ancora possibili episodi di instabilitàsoprattutto sulle regioni meridionali e, localmente, in prossimità dei rilievi alpini.