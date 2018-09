Meteo Italia. Estate Settembrina: punte di 33-34°C a metà settimana

Nel fine settimana un’area di alta pressione si è protesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale dove rimarrà stabile e indisturbata almeno per tutta la prima parte della settimana. Ne consegue una fase di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con un caldo tipicamente estivo, oltre la norma di questo periodo.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Quella di mercoledì sarà una giornata molto simile a martedì con prevalenza di tempo soleggiato e stabile ma con un aumento della nuvolosità dalla serata al Nordovest e in Sardegna. Il caldo fuori stagione raggiungerà il suo apice con punte anche di 33-34°C al Nord e regioni centrali tirreniche. Si tratta dei primi segnali dell'avvicinamento di una perturbazione atlantica che giovedì porterà anche delle precipitazioni su Alpi e Nordovest. Questo sistema nuvoloso tra venerdì e sabato potrebbe coinvolgere anche il resto dell’Italia interrompendo il caldo fuori stagione. L’ evoluzione a riguardo però mostra ancora un elevato grado di incertezza e vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.