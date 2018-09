Meteo Italia. Estate Settembrina: il picco del caldo a metà settimana

Ha inizio domenica l'estate settembrina: l'anticiclone nord-africano si sta espandendo sul cuore del Mediterraneo e, con la sua massa d'aria calda, dà il via a una fase di caldo anomalo in Italia, caratterizzata da temperature decisamente estive e superiori alla media di questo periodo.

Il picco del caldo è atteso per metà settimana, quando in alcune località si potranno registrare punte massime vicine ai 34-35 gradi.





Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Martedì l’alta pressione si consoliderà ulteriormente, garantendo condizioni di tempo ancora più stabile e soleggiato, anche se non mancherà qualche modesto passaggio nuvoloso. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, su livelli da piena estate, con picchi tra i 27 e i 33 gradi. I valori più elevati saranno raggiunti soprattutto al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori, dove potranno essere registrate punte localmente superiori ai 34 gradi.



Sole e temperature oltre la media ci accompagneranno anche a metà settimana, quando è atteso il picco del caldo con punte massime che potranno arrivare a 34-35 gradi sui settori tirrenici e sulle isole maggiori. I valori previsti potranno risultare anche di 6-7 gradi superiori alla media di questo periodo.

Nella seconda parte della settimana è probabile un parziale indebolimento dell’alta pressione, che determinerà un’attenuazione del caldo a partire dalle regioni settentrionali.