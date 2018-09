Meteo Italia. Estate in pausa: piogge diffuse e temperature sotto media fino a domani

regioni centro-settentrionali. Questa “goccia fredda” sarà all’origine di condizioni di tempo molto variabile e instabile, con numerosi rovesci ed episodi temporaleschi soprattutto al Centro-Nord e in Campania. Le temperature dopo essere calate sensibilmente al Nord, oggi saranno in diminuzione anche al Centro e in Sardegna, con valori di diversi gradi inferiori alle medie stagionali, mentre al Sud e in Sicilia si toccheranno ancora i 30 gradi. All’inizio della prossima settimana il vortice si allontanerà lentamente verso est, indebolendosi, ma con ancora numerosi episodi di instabilità nella giornata di lunedì in molte regioni del Centronord. Il miglioramento del tempo sarà più evidente a metà settimana quando torneranno a prevalere condizioni di tempo stabile e di nuovo più caldo, con temperature ovunque tipiche di fine estate. La perturbazione che venerdì ha raggiunto il Nord Italia (la n.5 di agosto) ha dato vita ad una circolazione ciclonica, colma di aria fresca al suo interno, che staziona nei pressi delle nostre. Questasarà all’origine di condizioni di tempo molto variabile e instabile, con numerosi rovesci ed episodi temporaleschi soprattutto al Centro-Nord e in Campania.dopo essere calate sensibilmente al Nord, oggi saranno in diminuzione anche al Centro e in Sardegna, con valori di diversi gradi inferiori alle medie stagionali, mentre al Sud e in Sicilia si toccheranno ancora i 30 gradi.il vortice si allontanerà lentamente verso est, indebolendosi, main molte regioni del Centronord. Il miglioramento del tempo sarà più evidente a metà settimana quando torneranno a prevalere condizioni di tempo stabile e di nuovo più caldo, con temperature ovunque tipiche di fine estate.

Previsioni meteo per oggi. All’estremo Sud e nelle Isole tempo in prevalenza soleggiato e caldo. In mattinata ampie schiarite anche all’estremo Nordovest. Per il resto, permangono condizioni di marcata instabilità atmosferica. Nel corso del giorno ad elevato rischio di rovesci o temporali sparsi saranno molti settori del Centro e del Nord, la Campania e, occasionalmente, anche Puglia centro-settentrionale, Appennino lucano e nord della Sicilia. Nella notte i fenomeni tenderanno in gran parte ad attenuarsi o a esaurirsi. Temperature: in diminuzione nelle regioni centrali, senza grandi variazioni altrove, con punte intorno ai 30-32 gradi al Sud e in Sicilia; valori inferiori alla norma al Centro-Nord dove difficilmente si andrà oltre i 24-25 gradi. Venti in prevalenza deboli, localmente moderati intorno alla Sardegna.

Per la giornata di oggi 2 settembre 2018 la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige).

Diramate anche allerta gialla per rischio idraulico in Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone).



Allerta gialla per rischio di temporali in:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Lombardia: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale

Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-1, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



Allerta gialla per rischio idrogeologico in:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale

Lombardia: Valcamonica, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave



Previsioni meteo per lunedì. Atmosfera ancora instabile in gran parte del Paese, soprattutto da metà giornata, con lo sviluppo di numerosi rovesci e temporali attorno ai rilievi del Nord, alle zone interne e montuose del Centro e della Campania, ma con il coinvolgimento anche delle coste della Liguria, delle Venezie e delle regioni centrali adriatiche. All’estremo Sud e nelle Isole maggiori tempo in prevalenza soleggiato. Temperature in lieve aumento al Nord e Sardegna, in calo all’estremo Sud. Valori ancora inferiori alla norma al Centro-Nord, punte di 29-30 in Sicilia, Calabria e Sardegna.