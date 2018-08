Meteo Italia. Estate in pausa nei prossimi giorni

Nei primi giorni di settembre l'estate si prende una pausa: un vortice di bassa pressione provocherà tempo instabile nel corso del weekend e all'inizio della prossima settimana, con temporali localmente intensi, prima di abbandonare l'Italia dirigendosi verso i Balcani.

Nel corso di questa fase instabile le temperature caleranno in tutto il Paese, in modo più sensibile al Centro-Nord dove in alcuni casi si registreranno valori al di sotto della media stagionale. Ma non si tratta di un addio al clima estivo: le temperature dovrebbero tornare a salire a metà della prossima settimana, quando le condizioni meteo saranno nuovamente più stabili.





Foto: ANSA



Domenica permangono condizioni di marcata instabilità atmosferica su buona parte del Paese, in particolare al Centro-Nord e sulla Campania, dove nel corso della giornata si potranno sviluppare numerosi rovesci e temporali. Nel resto del Sud e nelle Isole tempo inizialmente ancora soleggiato, ma nel pomeriggio aumenterà il rischio di locali temporali su Basilicata, Puglia centro-settentrionale e Sicilia. Temperature in ulteriore diminuzione al Centro e sulla Sardegna, in lieve calo anche tra Campania, Basilicata e nord della Puglia. Valori inferiori alla norma al Nord e in parte anche al Centro, dove spesso si resterà al di sotto dei 25 gradi. Venti deboli o al più moderati, con locali raffiche nelle aree temporalesche.

All’inizio della prossima settimana il vortice di bassa pressione si allontanerà dall’Italia dirigendosi verso i Balcani, ma nella giornata di lunedì condizionerà ancora il tempo sul nostro Paese con residue precipitazioni nelle regioni più orientali e nelle zone interne del Centro. Un ritorno a condizioni di tempo più stabile e soleggiato è atteso a metà della prossima settimana, quando anche le temperature si riporteranno su valori ancora estivi.