Meteo Italia. Entro la fine di Gennaio arriveranno altre fasi di maltempo. Non mancheranno le belle giornate

Tendenza meteo fino al 31 gennaio

Settimana prossima comincerà all'insegna di un generale miglioramento determinato dall'espansione dell’alta pressione da ovest che garantirà qualche giorno con tempo stabile e temperature in risalita, salvo gli ultimi effetti delle fredde correnti che seguiranno la perturbazione in transito in questo fine settimana, le quali inizialmente lasceranno residue precipitazioni all'estremo Sud e un clima decisamente freddo.

Dopo la fase di bel tempo, dal 25 al 27 è probabile il passaggio di una nuova perturbazione i cui effetti e velocità di transito sono ancora da definire con più precisione. Ciò che seguirà negli ultimi giorni del mese appare piuttosto incerto: lo scenario attualmente più probabile vede un nuovo rinforzo dell’alta pressione con probabile tendenza a un miglioramento.



