Meteo Italia. Dopo questo assaggio d'autunno tornano sole e caldo

I primi giorni dell'autunno meteorologico, al via dal 1 settembre, ci stanno regalando un primo assaggio autunnale con piogge e temporali ma soprattutto con un calo delle temperature sensibile, molto al di sotto delle medie, specie al Nord. Nel corso della prossima settimana, però, l'alta pressione tornerà ad abbracciare gran parte d'Italia riportando il sole e temperature tipiche della fine dell'estate.



Foto: iStock/Getty Images



All’inizio della prossima settimana il vortice di bassa pressione si allontanerà molto lentamente dall’Italia dirigendosi verso i Balcani: nella giornata di lunedì sarà ancora in grado di mantenere l’atmosfera instabile, soprattutto da metà giornata, con lo sviluppo di numerosi rovesci e temporali attorno ai rilievi del Nord, alle zone interne e montuose del Centro e della Campania, ma con il coinvolgimento anche delle coste della Liguria, della Venezia Giulia e delle regioni centrali adriatiche.

Un miglioramento più deciso è atteso entro la fine della giornata. Temperature massime in lieve aumento al Nord, Toscana e Sardegna, in diminuzione all’estremo Sud: valori ancora inferiori alla norma al Centro-Nord.



Un ritorno a condizioni di tempo più stabile e soleggiato è atteso a partire da martedì soprattutto al Centro-Sud con temperature in sensibile rialzo su livelli nuovamente estivi. Per maggiori dettagli su questa evoluzione seguiteci nei prossimi aggiornamenti.