Meteo Italia. Domenica variabile al Nord, più soleggiata al Centro-sud

Il fine settimana si conclude con sole e caldo a tratti intenso al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo sarà un po’ più variabile a causa dell’indebolimento dell’alta pressione che precede l’arrivo della seconda perturbazione del mese, previsto per i prossimi giorni a partire dal settore di Nord-Ovest. Si tratta di un primo tentativo di interruzione dell’estate cui farà seguito una nuova rimonta dell’alta pressione. Lunedì i temporali si propagheranno gradualmente dal Nord-Ovest verso il Nord-Est, estendendosi anche al Centro e alla Sardegna nella giornata di martedì. Mercoledì, giorno di Ferragosto, si assisterà a un miglioramento del tempo al Nord e in Toscana, mentre sul resto del Centro-sud dominerà l’instabilità con possibili acquazzoni nel corso della giornata. Questa fase verrà accompagnata da un ridimensionamento delle temperature che, entro metà settimana, si riporteranno verso valori nella media e in diverse zone anche leggermente al di sotto.

Previsioni meteo per domenica. Giornata prevalentemente soleggiata su alto Adriatico, settore ligure e Centro-sud con nuvole in sviluppo nel pomeriggio nelle zone montuose, specie su quelle dell’Appennino meridionale e della Sicilia orientale dove si svilupperanno dei temporali. Nuvolosità variabile nel resto del Nord con atmosfera più instabile e sviluppo di locali rovesci che in giornata interesseranno le Alpi centro-occidentali, l’Appennino ligure e, in forma più occasionale, le pianure adiacenti. Temperature massime in calo di 1-3 gradi al Nordovest e in Emilia Romagna, per il resto caldo inalterato con punte vicine ai 35°C. Venti da nordest in attenuazione sull'alto Adriatico.

Previsioni meteo per lunedì. Al Centro-sud e in Emilia Romagna giornata sostanzialmente tranquilla con tendenza a qualche nuvola in più nella seconda parte della giornata. Nel resto del Nord prevarranno le nuvole fin dal mattino con le prime locali precipitazioni su Alpi piemontesi e sulla Liguria centrale. Nel pomeriggio rischio di rovesci o temporali al Nordovest e sulle Alpi orientali in estensione verso sera fino alle coste tra l’alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Non si escludono episodi di forte intensità. Verso sera inizierà a migliorare sull'estremo Nordovest, mentre nella notte i temporali coinvolgeranno anche la Toscana. Temperature massime in calo all'estremo Nordovest e in intorno al ligure, stabili o in lieve aumento sul resto d’Italia. Venti di Libeccio in moderato rinforzo sul Ligure e rinforzi con raffiche nelle aree temporalesche.