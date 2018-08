Meteo Italia. Domenica temporalesca soprattutto sulle regioni centrali e adriatiche

L’intensa perturbazione n. 3 di agosto nella giornata di oggi raggiungerà il Centro e il settore del basso Tirreno dando luogo a maltempo soprattutto nelle regioni centrali mentre al Nord è atteso un rapido miglioramento. La Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo arancione su 7 regioni.

A inizio settimana poi la perturbazione abbandonerà velocemente l’Italia con gli ultimi strascichi all’estremo Sud. L’aria molto più fresca che segue questa perturbazione si riverserà su tutto il nostro Paese tra domenica e lunedì, attraverso una notevole intensificazione dei venti da nord, favorendo così una temporanea attenuazione del caldo di questi giorni. Il calo più sensibile è atteso al Nord-Est e sulle regioni centrali adriatiche dove, rispetto a qualche giorno fa, si potranno perdere fino a 10-15 gradi.

La tendenza per la prossima settimana vede il ritorno di un clima tipicamente estivo: tornerà il sole in tutta Italia, vento e moto ondoso si attenueranno e le temperature aumenteranno rapidamente; a metà settimana, infatti, avremo nuovamente valori attorno o poco sopra i 30 gradi.

Previsioni meteo per domenica. Graduale miglioramento al Nord ad iniziare già al mattino dal Nord-Ovest mentre nel Nord-Est le schiarite diventeranno ampie solo nel pomeriggio; nella prima parte del giorno avremo ancora numerose piogge e temporali con neve sulle Alpi orientali fino a 1800-2000 metri. Il maltempo si concentrerà al Centro, soprattutto nelle zone interne e sulle regioni adriatiche fino al Gargano con temporali anche forti. Nuvolosità sparsa accompagnata da piogge a carattere isolato interesseranno anche Campania, Calabria tirrenica e nord della Sicilia.

Temperature in ulteriore calo al Nord e, soprattutto,sulle regioni centrali dove si perderanno fino a 5-6 °C. Al Nord-Est, dove il calo sarà più sensibile, non si dovrebbe andare oltre i 22-23 °C Giornata molto ventosa su tutti i mari e al Centro-Sud per venti in prevalenza settentrionali: Mari mossi o molto mossi.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per lunedì. Giornata ben soleggiata al Nord, su regioni centrali tirreniche, Marche e Sardegna. Nel resto del Paese nuvolosità irregolare con locali e residue precipitazioni su Puglia, Basilicata, Calabria, nord-est della Sicilia e, al mattino, anche in Molise. Anche in queste zone è atteso un miglioramento soprattutto a fine giornata.

Temperature minime in calo in tutto il Paese, massimo in calo al Sud e sulla Sicilia, in rialzo al Nord. Valori ovunque al di sotto dei 30 gradi. Venti moderati settentrionali al Centro-Sud, con mari ancora mossi o molto mossi.