Meteo Italia. Domenica fresca e con prevalenza di sole

L’intenso ciclone mediterraneo generatosi nel Mar Ionio si è allontanato definitivamente verso la Grecia e fino a lunedì rimarrà posizionato nel Mare Egeo determinando in tutta quell’area condizioni di forte maltempo con possibili criticità per le abbondanti piogge. Questo ultimo giorno di settembre in Italia sarà caratterizzato da tempo stabile, in gran parte soleggiato in vista di un peggioramento di stampo autunnale ad inizio settimana causato dall’arrivo di una perturbazione nord-atlantica (la n°1 di ottobre) che causerà la formazione di una circolazione di bassa pressione ad ovest del nostro Paese. Nei primi giorni della prossima settimana porterà molto vento, mari mossi e numerose piogge e temporali. Il vortice di bassa pressione tenderà a rimanere posizionato in prossimità del nostro Paese determinando condizioni di tempo a tratti instabile al Centrosud per molti giorni.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. Sarà un’altra giornata con tempo prevalentemente soleggiato. Solo al Nord, fra l’alta pianura e la fascia prealpina saranno presenti degli annuvolamenti a tratti compatti, ma in attenuazione nel pomeriggio. In serata nubi in aumento nell’estremo Nord-Ovest con qualche pioggia in Valle d’Aosta e Piemonte, in successiva propagazione nella notte a Lombardia, Liguria, Toscana nord-occidentale; possibili locali piogge anche su nord-ovest della Sardegna e alta Campania. Temperature in leggero calo a causa di infiltrazioni di aria relativamente più fresca da est. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico, Salento e Ionio dove il mare resta mosso.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo in peggioramento al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, Marche e Campania dove saranno possibili piogge e locali temporali; verso sera qualche pioggia in arrivo anche sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia, mentre tenderà a migliorare all’estremo Nord-Ovest e su parte del Centro. Sulle Alpi nevicate a quote alte, ma in calo a fine giornata fino a 1500-1600 metri. Abbastanza soleggiato su coste di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori. Temperature in calo al Nord, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna in aumento sul medio e basso Adriatico. Venti forti di Maestrale su Corsica e Sardegna e forti da ovest sull’alto Tirreno; venti in moderato rinforzo sui restanti mari.