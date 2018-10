Meteo Italia. Domenica con tempo instabile

Il vortice di bassa pressione che da giorni insiste sull'Italia tende finalmente a indebolirsi, ma sarà ancora in grado di determinare in molte regioni condizioni di tempo variabile e a tratti instabile. Inoltre, nelle prossime ore, i settori più occidentali del nostro Paese saranno sfiorati da una perturbazione atlantica, la numero 2 di ottobre, associata ad un vasto vortice depressionario che attualmente si trova posizionato sulla Francia: nelle prossime ore il tempo è destinato a peggiorare solo all'estremo Nord-Ovest.

A inizio settimana il vortice di bassa pressione scivolerà verso sud, in direzione della Spagna, rimanendo lontano dal nostro Paese. Nei prossimi giorni avremo quindi una situazione meteorologica tranquilla sull'Italia, con al più qualche episodio di instabilità sulle zone montuose della nostra penisola. Le temperature faranno registrare valori nella norma o anche leggermente superiori.

Previsioni per domenica. È una giornata all’insegna della variabilità. Le zone maggiormente soleggiate saranno la Lombardia, il Trentino Alto Adige, i settori occidentali di Veneto ed Emilia, la Toscana, la Puglia meridionale, la Calabria ionica e meridionale, Sicilia e sud della Sardegna.

Nel resto d’Italia prevalenza di nuvole, con qualche pioggia o temporale su Alpi occidentali e orientali, Liguria di Ponente, zone interne del Centro-Sud, della Sicilia e del nord-est della Sardegna. Locali piogge o temporali anche sulle coste di Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Campania.

Temperature in lieve aumento al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Clima mite ovunque: i valori saranno nella norma o poco al di sopra. Venti in generale attenuazione, localmente moderati soltanto intorno al Salento, sul mare di Corsica e di Sardegna.



Per la giornata di domenica 7 ottobre, la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni italiane:

- ordinaria criticità per rischio idraulico su Calarbria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale) e Lombardia (Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale);

- ordinaria criticità per rischio temporali su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Lazio (Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno), Toscana (Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia), Umbria (Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Campania (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese), Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia), Lazio (Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord), Toscana (Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia).

Foto: iStock/Getty images





Previsioni per lunedì. Sarà una giornata in prevalenza nuvolosa nell'estremo Nord-Ovest, con qualche pioggia sulle Alpi occidentali. Nel resto del Paese avremo maggiori schiarite, ma in un contesto di variabilità e di locale instabilità: qualche pioggia sarà possibile lungo le Prealpi centro-orientali, lungo l’Appennino, in Puglia, Basilicata, Calabria ed estremo sud-est della Sicilia.

Temperature senza variazioni di rilievo, al più in lieve aumento nelle regioni centrali e in Campania. I valori pomeridiani saranno per lo più compresi tra i 20 e i 25 gradi, con punte localmente più alte in Sicilia. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da est nel Canale di Sardegna, che risulterà mosso; mari in prevalenza poco mossi altrove.