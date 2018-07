Meteo Italia. Domenica caldo intenso al Centro-sud

L’Anticiclone Nordafricano continuerà a determinare tempo soleggiato e molto caldo soprattutto al Centro-Sud dove le temperature potranno toccare localmente valori prossimi a 40 gradi sulle isole maggiori e intorno a 35 gradi nelle zone interne peninsulari. Al Nord, che resterà un poco ai margini dell’alta pressione, la presenza di aria più umida e instabile favorirà lo sviluppo di temporali, specie sulle zone montuose, ma con sconfinamenti pomeridiani e serali verso le pianure. Lunedì il passaggio di una perturbazione (la n. 3 del mese di luglio), attualmente posizionata a ridosso del settore occidentale della penisola iberica, sarà responsabile di una giornata molto variabile e instabile sulle regioni settentrionali,che saranno alle prese con temporali diffusi e anche di forte intensità. Dalla sera di lunedì la perturbazione tenderà a scivolare verso le regioni centro-meridionali, ponendo fine entro martedì in tutta l’Italia alla breve ondata di caldo.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord atmosfera instabile: nel pomeriggio locali rovesci o temporali sulle zone montuose con qualche fenomeno più localizzato che non si esclude anche nelle pianure delle Venezie, su quella emiliana e all'estremo Nordovest. In serata rovesci o temporali localmente anche sulle pianure del Nordovest e nella notte anche su Veneto Occidentale ed Emilia. Nel resto del Centro-sud prevarrà il sole salvo al mattino annuvolamenti nell'ovest delle Isole e nel pomeriggio anche sul versante adriatico. Temperature: primi lievi cali al Nord, sul medio Adriatico e nell'ovest della Sardegna e della Sicilia. La giornata sarà comunque ancora all'insegna di un caldo intenso e spesso afoso con punte massime di nuovo intorno ai 35°C al Centro-sud. Venti occidentali localmente moderati sul basso ligure e nelle Isole maggiori con rinforzi di Maestrale nel Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino residua fase instabile al Nordest con rovesci o temporali principalmente sul Veneto. Residue schiarite su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Nuvole in aumento nel resto del Centro-nord con i primi rovesci sulle Alpi occidentali e intorno all'Appennino ligure collegati all'avanguardia delle perturbazione numero 3 del mese che nel pomeriggio determinerà diffusi temporali anche forti sulle regioni settentrionali a iniziare dal Nordovest. Sempre nel pomeriggio primi episodi di instabilità anche su Toscana, Lazio e Appennino centrale. In serata l’area temporalesca più intensa dal Nordovest si trasferirà al Nordest e coinvolgerà anche Toscana, alto Lazio e nordovest della Sardegna, entro notte anche il medio Adriatico, il basso Lazio e la Campania. Temperature in calo al Nordovest e sul medio Tirreno, in forma più lieve anche nel resto del Nord e sull’est della Sardegna. Resistono punte elevate sulle regioni meridionali e in Sicilia Venti moderati soprattutto nella seconda parte della giornata in Sardegna e sul Tirreno centrale, in estensione entro notte anche al resto del Tirreno e alla Sicilia.

