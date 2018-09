Meteo Italia. Debole perturbazione in transito al Nord e in Sardegna

Il caldo anomalo di questi giorni subirà una temporanea attenuazione. Infatti, l’alta pressione distesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo e l’Europa centrale tenderà a indebolirsi a causa del passaggio di una perturbazione (la n°2 di settembre) che, dal Mediterraneo occidentale, si muoverà lentamente verso i Balcani attraversando le nostre regioni dove non mancheranno le nubi, ma accompagnate da precipitazioni non particolarmente diffuse. Durante questa fase le temperature subiranno un calo evidenziando picchi ancora in gran parte sopra la media, ma in generale sotto i 30 gradi. Dal fine settimana è probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione che riporterà un po’ più di stabilità e un rialzo termico maggiormente evidente nella prossima settimana quando il caldo tornerà protagonista non solo in Italia, ma anche in gran parte del continente.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino nubi in aumento a partire dalle regioni occidentali con qualche isolata pioggia o rovescio su Alpi centro-occidentali, Cuneese, Ponente ligure e Sardegna; ampie schiarite sul settore adriatico e al Sud. Nel pomeriggio tendenza a un generale aumento della copertura nuvolosa; possibili piogge o temporali su Alpi, alta pianura piemontese e lombarda, Appennino ligure, rilievi fra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, Appennino calabro e Sardegna. La sera tendenza a un’attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in calo, ma ancora sopra la media. Un po’ ventoso sui mari occidentali.



Per la giornata di oggi, giovedì 13 settembre, la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla sulle seguenti regioni:

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Lazio: Bacini Costieri Sud, Roma, Bacini Costieri Nord Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto;

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto Veneto: Alto Piave.

Sul Veneto, l'ordinaria criticità per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Foto: ANSA





Previsioni meteo per venerdì. Domani ancora un po’ di nuvole in transito, alternate anche a schiarite. Al mattino qualche pioggia o rovescio possibile su Alpi orientali, Liguria e Sicilia; nel pomeriggio piogge e temporali su Lombardia, Nord-Est, lungo l’Appennino, zone interne della Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Sull'alto Adriatico le precipitazioni tenderanno a insistere anche in serata. Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest e in Sardegna, in lieve calo al Sud. Ventoso intorno alle isole maggiori..