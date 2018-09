Meteo Italia. Dal weekend fase più stabile, soprattutto al Sud

Nel fine settimana è atteso un rialzo della pressione con ritorno a una maggiore stabilità soprattutto al Sud. Episodi di instabilità saranno ancora possibili su Alpi e Appennini con temporaneo interessamento anche delle pianure del Nordovest.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Domenica al mattino schiarite anche ampie su Venezie, settore adriatico, Lazio, Sud e Sicilia. Nuvole irregolari altrove con rischio di qualche rovescio tra alto Piemonte e nordovest Lombardia. Nel pomeriggio il rischio di isolati rovesci o temporali riguarderà le Alpi piemontesi, l’ovest e il nord della Lombardia, le Prealpi orientali, l’Appennino centro-settentrionale e calabrese. Tra sera e notte rischio di locali rovesci o temporali anche in pianura tra Piemonte e ovest Lombardia. Temperature massime in lieve calo al Nordovest, stazionarie altrove. Venti sempre deboli con rinforzi da nord nel Salento. All’inizio della prossima settimana il tempo sarà ancora abbastanza soleggiato, con episodi di instabilità piuttosto localizzati e per lo più limitati alle zone di montagna. La tendenza per metà settimana vede però una nuova accentuazione dell’instabilità. Le temperature resteranno al di sopra le medie stagionali, con un clima piuttosto caldo per il periodo. L’ evoluzione a riguardo però mostra ancora un certo grado di incertezza e vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.