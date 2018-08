Meteo Italia. Dal weekend brusco calo termico: arriva la terza perturbazione del mese

Sul nostro Paese ristagna una massa d’aria molto calda, in particolare al Centro Nord; sulle regioni centromeridionali e sulle Isole la persistenza di una debole circolazione ciclonica e di aria più fredda in quota favoriranno fino a venerdì lo sviluppo di molti temporali.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images



Nella parte centrale della settimana proseguirà un tempo simile a quello osservato in questi primi giorni con nuovi temporali in sviluppo soprattutto al Centro-sud e un clima caldo e afoso al Nord e medio Tirreno. Anche secondo gli ultimi aggiornamenti, un’intensa perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico raggiungerà sabato 25 agosto le regioni settentrionali e, nel corso del weekend, determinerà un brusco calo delle temperature su tutta la Penisola. Stando alle proiezioni attuali il passaggio di questa perturbazione potrà dare origine a forte maltempo soprattutto sulle regioni del Nordest. Per maggiori dettagli su questa tendenza, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.