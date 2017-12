Meteo Italia. Da Santo Stefano tornano piogge, neve e forti venti

Domenica l’alta pressione si consoliderà sull’Italia, garantendo prevalenza di tempo soleggiato e favorendo un evidente rialzo delle temperature. Il clima diventerà particolarmente mite in collina e in montagna al Nord: tra domenica e il giorno di Natale lo zero termico si porterà fino a 3200 metri sulle Alpi; nelle località alpine intorno ai 1000 metri di quota quindi le temperature massime potrebbero raggiungere i 14-15 gradi. A Natale assisteremo a un aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche e in gran parte del Nord, escluse le aree alpine, con le prime deboli piogge in Liguria. È l’inizio di un peggioramento che coinvolgerà l’Italia nei giorni immediatamente successivi al Natale. È infatti previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica, (la n. 8 del mese), che tra martedì 26 e mercoledì 27 dicembre investirà il Centronord e la Campania, portando venti intensi, piogge e neve in montagna.

Previsioni meteo per domenica. Domenica, Vigilia di Natale, tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il nostro Paese. Sin dal mattino aumento della nuvolosità bassa sulla Liguria centrale e di ponente, nella seconda parte della giornata anche nel Levante e nel nord della Toscana. Nebbia in banchi al mattino lungo il Po e sulle coste venete ed emiliane. Attenzione dalla serata alle nebbie che tenderanno a formarsi in maniere più diffusa in Valpadana e localmente nella valli del Centro. Gelate al primo mattino al Centronord; temperature minime in calo al Sud. Massime pomeridiane in aumento ovunque, con valori tra 8 e 12 gradi al Nord, fino a 16/17 gradi al Centrosud e Isole. Maestrale da debole a moderato al Sud, Libeccio in rinforzo sul mar Ligure. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità alto (IdA intorno a 90-95).

Previsioni meteo per lunedì (Natale). Il giorno di Natale vedrà della nuvolosità anche compatta, oltre che in Liguria, anche su gran parte della Val Padana e dell’alto Adriatico; nubi in aumento sulle regioni tirreniche e nel nord della Sardegna. Tra la Liguria e il nordovest della Toscana saranno possibili inizialmente delle deboli piogge. Sulle Alpi e nel resto del Centrosud tempo generalmente soleggiato. Nebbie al mattino nella Valpadana centro-orientale e nelle regioni centrali. Clima meno freddo al mattino; temperature massime in calo al Nord, ma con clima eccezionalmente mite nelle zone alpine.