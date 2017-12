Meteo Italia. Da Natale nuvole in aumento: forte maltempo in arrivo mercoledì

Nei prossimi giorni il campo di alta pressione formatosi sull'Italia si indebolirà gradualmente e le perturbazioni atlantiche riusciranno di nuovo a raggiungere il Mediterraneo. I venti più umidi provenienti da sud-ovest favoriranno un aumento della copertura nuvolosa già durante il periodo natalizio, tuttavia il peggioramento più significativo è atteso per mercoledì 27 dicembre, quando un intenso sistema perturbato sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti meridionali e da precipitazioni localmente copiose (soprattutto sulle aree alpine e prealpine e sul lato tirrenico della penisola).

Previsioni meteo per Natale. Lunedì 25 dicembre, al mattino, di formeranno banchi di nebbia sulla valle padana centro orientale e nelle valli del Centro; il cielo sarà molto nuvoloso in Liguria e sul nord della Toscana. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità in tutta la valle padana, sul Lazio, nel nord della Campania e sull'ovest della Sardegna; tempo ancora soleggiato lungo l’Adriatico e nel resto del Sud. Deboli piogge o pioviggini sulla Toscana settentrionale e sul Levante Ligure. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e venti generalmente deboli.

Previsioni meteo per Santo Stefano. Martedì 26 dicembre cielo nuvoloso su buona parte del Paese; la nuvolosità sarà tuttavia più compatta al Nord e sul lato tirrenico della penisola. Nel corso della giornata probabili piogge su Levante Ligure e nord della Toscana; qualche rovescio sulla Sardegna occidentale; precipitazioni deboli e intermittenti sul nord della Lombardia, sulle Alpi centro orientali e nell'estremo Nord-Est. Debole neve sulle zone alpine sopra 1000 m circa. Temperature in calo sulle Alpi, venti da deboli a moderati sud occidentali.