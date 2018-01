Meteo Italia. Da giovedì torna il freddo sull'Italia. Instabile sul medio Adriatico e al Sud

La tendenza meteo

Il graduale avvicinamento dalla Spagna di un vortice di bassa pressione indirizzerà lunedì la parte più attiva di una perturbazione (la n. 5 di gennaio) verso l’Italia con effetti soprattutto al Nord dove piogge e nevicate in quota si intensificheranno a iniziare dal Nordovest. Fenomeni forti o abbondanti sono attesi principalmente tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Accumuli di neve fresca prossimi al metro e mezzo sono attesi su Alpi piemontesi e valdostane. Al Centrosud il protagonista principale sarà ancora il forte Scirocco che, oltre a causare mari agitati e mareggiate, manterrà le temperature ben oltre le medie stagionali. Martedì, mentre al Nord assisteremo a una lenta attenuazione dei fenomeni, al Centro è atteso un peggioramento con precipitazioni anche a carattere di rovescio che poi mercoledì tenderanno a scivolare verso il Sud. Lo Scirocco che martedì soffierà ancora moderato al Sud e in Sicilia, entro mercoledì verrà sostituito da venti più freschi che ridimensioneranno il clima mite fuori stagione.



Leggi qui le previsioni aggiornate per le prossime ore.



Mercoledì giornata di maltempo al Sud e sulla Sicilia, con piogge, rovesci e qualche temporale. Al mattino residue precipitazioni su Abruzzo e Molise, nevose oltre 1300-1600 metri. Dal pomeriggio tendenza a schiarite in Abruzzo e sulla Sicilia centro-occidentale. Tendenza a nuovo peggioramento sulla Sardegna, Liguria centro-orientale e nord-ovest della Toscana, dove, soprattutto in serata e nella notte, giungeranno nuove precipitazioni. Nel resto del Paese la nuvolosità tenderà in parte a diradarsi, lasciando spazio a schiarite localmente anche ampie. Al mattino nono si esclude la formazione di nebbie a banchi sulle pianure del Nord e lungo i litorali tra Veneto e Romagna. Temperature in generale diminuzione, sia le minime che le massime, con valori che gradualmente si riavvicinano alla media stagionale. Venti ancora moderati al Sud e attorno alle Isole. Nella seconda parte della settimana le temperature si riporteranno ovunque più consoni alla stagione: merito dell’afflusso di aria più fredda dai quadranti orientali, che dovrebbe coinvolgere maggiormente le regioni settentrionali nel fine settimana. Per quanto riguarda il tempo, nelle giornate di giovedì e venerdì permarranno ancora condizioni di instabilità atmosferica nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole, dove saranno possibili alcune precipitazioni.