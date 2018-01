Meteo Italia. Da giovedì aria più fredda sull'Italia. Instabile sul medio Adriatico e al Sud

La tendenza meteo

La perturbazione numero 5 di gennaio sta lentamente attraversando la nostra Penisola e nella giornata di mercoledì porterà ancora piogge sparse su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con nevicate sul versante adriatico dell’Appennino Centrale. Rispetto agli ultimi giorni però i caldi venti Scirocco verranno sostituiti da correnti più fredde che daranno avvio a un graduale calo delle temperature.



Nella seconda parte della settimana le temperature si riporteranno ovunque su valori più normali per la stagione a causa dell’afflusso di aria più fredda da nord-est che dovrebbe interessare maggiormente le regioni settentrionali nel fine settimana. Per quanto riguarda il tempo, nelle giornate di giovedì e venerdì permarranno ancora condizioni di instabilità atmosferica principalmente nelle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole, dove saranno possibili alcune precipitazioni, con qualche nevicata sull’Appennino Meridionale, mentre in gran parte del Nord il sole avrà la meglio sulle nuvole.