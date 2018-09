Meteo Italia. Come esordirà il mese di ottobre?

La tendenza meteo dal 29 settembre all'8 ottobre

L’ultimo fine settimana di settembre potrebbe vedere un indebolimento del promontorio di alta pressione che a metà settimana tenderà ad allungarsi da ovest verso le nostre regioni centrosettentrionali dove, tra giovedì e venerdì, le temperature, ora in brusco calo, si riporteranno per un paio di giorni anche sopra le medie. Un nuovo impulso di aria fresca e instabile in discesa dal Nord Atlantico dovrebbe infatti scivolare rapidamente lungo il margine dell’anticiclone e determinare un calo termico e una possibile temporanea fase di precipitazioni tra il medio Adriatico e il Meridione. Nella prima settimana di ottobre la circolazione dovrebbe essere ancora caratterizzata da una persistente alta pressione estesa a tutte le latitudini sull’Europa occidentale e, più a est, da un conseguente flusso di correnti settentrionali. Questa configurazione impedirebbe l’arrivo diretto verso l’Italia delle perturbazioni atlantiche. Il nostro Paese potrebbe però essere esposto ad altri impulsi diretti verso i Balcani e in successivo ingresso verso il Mediterraneo con possibile attivazione qui di circolazioni depressionarie. Il rischio di temporanee fasi piovose sarà maggiore per le regioni orientali e meridionali e scarso soprattutto sulle regioni di Nordovest. Dal punto di vista termico questo tipo di afflussi dovrebbe riflettersi in temperature nella norma o leggermente sotto le medie stagionali, in particolare nelle regioni meridionali. Un cambio di questo assetto, con erosione del blocco anticiclonico e ripristino del flusso atlantico, sembra possibile nella seconda settimana di ottobre.



IdA: < 60

Foto: iStock/Getty images