Meteo Italia. Centro-Sud e le Isole bersaglio dei temporali

Fino a domani vedremo pochi cambiamenti nella situazione meteo, con l’insistenza di una debole circolazione ciclonica che, accompagnata da aria relativamente fredda in quota, manterrà l’atmosfera instabile, favorendo così la formazione di numerosi temporali pomeridiani, specie al Centro-Sud e Isole. Nel frattempo il caldo resterà piuttosto intenso e le temperature oltre la norma soprattutto al Nord e in Toscana, dove il termometro potrebbe anche sfiorare i 35 gradi.



Una situazione destinata a mutare radicalmente nel corso del fine settimana, per l’arrivo di un’intensa perturbazione nord atlantica (la n.3 di agosto), seguita da aria nettamente più fresca. Il suo passaggio, oltre a favorire una evidente attenuazione del caldo in tutto il Paese, darà probabilmente origine, tra venerdì notte e le prime ore di domenica, ad una forte fase di maltempo sulle regioni del Nord, soprattutto su quelle di Nord-Est.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino alternanza tra sole e nuvole al Sud e Isole, con qualche rovescio o temporale su Calabria e Sicilia; in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità anche al Centro-Nord: rovesci e temporali isolati su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro (con possibili sconfinamenti lungo le coste tirreniche), Basilicata, Appennino Campano, zone interne della Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature pressoché invariate, con picchi ancora fino a 33-35 gradi al Nord e in Toscana. Mari calmi o poco mossi.

Per la giornata di giovedì 23 agosto la Protezione Civile ha diramato le seguenti criticità:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Veneto: Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Logudoro, Gallura, Iglesiente

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Veneto: Alto Piave (limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo)

Previsioni meteo per venerdì. Altra giornata tra sole e nuvole, con rovesci e temporali che soprattutto al pomeriggio bagneranno qua e là Alpi, Piemonte, Liguria, Emilia, zone interne del Centro, Basilicata, entroterra pugliese, Calabria, Sicilia e nord della Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Nord e Toscana.