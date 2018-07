Meteo Italia. Caldo e afa sempre più intensi

Venerdì e nel corso dell'ultimo weekend di luglio il tempo sarà in prevalenza soleggiato grazie alla protezione dell’alta pressione che però non occuperà con decisione l'Italia e quindi non eviterà del tutto infiltrazioni di aria più fresca e instabile in quota che favoriranno lo sviluppo di qualche temporale pomeridiano su Alpi e zone appenniniche. In ogni caso, in questa parte finale della settimana, il tempo rimarrà in generale bello e il caldo tenderà a intensificarsi in tutto il Paese. Temperature in aumento soprattutto nelle regioni del Centro-Nord e in Sardegna, dove, a partire dal fine settimana, si toccheranno i 35-36 gradi. Si tratta di un'ondata di calore piuttosto intensa, che potrebbe durare diversi giorni, almeno per una settimana.

Previsioni meteo per venerdì. Sull’insieme del Paese tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità attorno ai rilievi della Penisola, dove si potranno sviluppare brevi rovesci e locali temporali più probabili nelle Prealpi tra Lombardia e Friuli e lungo la dorsale appenninica, con il coinvolgimento delle zone interne adiacenti di Toscana, Lazio e del golfo di Taranto.

Temperature senza grandi variazioni, con punte di 32-33 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e nelle Isole maggiori. Venti deboli, salvo rinforzi da Nord-Ovest sul basso Adriatico.

Foto: iStock/Getty Images



Previsioni meteo per sabato. Sull’insieme del Paese, il tempo sarà in prevalenza soleggiato e caldo. Da segnalare il passaggio di qualche nube innocua nel corso della giornata al Centro-Nord, più densa e insistente fin dal mattino in Liguria, e lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio attorno ai rilievi della penisola, con brevi rovesci e isolati temporali nel settore alpino e prealpino e nel settore appenninico tra Abruzzo e Basilicata.

Temperature in lieve generale aumento. La regione più calda sarà la Sardegna, dove si supereranno localmente i 35 gradi. Venti deboli, mari calmi o poco mossi.