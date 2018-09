Meteo Italia. Caldo anomalo anche a inizio settimana

L’Italia resta protetta da un debole campo di alta pressione: l’atmosfera, tuttavia, si presenterà localmente instabile, a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica, che potrà favorire brevi episodi temporaleschi, principalmente attorno ai rilievi, in forma occasionale anche sulle pianure del Nord.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



All’inizio della prossima settimana il tempo sarà ancora abbastanza soleggiato, con episodi di instabilità piuttosto localizzati e per lo più limitati alle zone di montagna e alla Sardegna. La tendenza a partire da martedì vede però una possibile nuova accentuazione dell’instabilità a partire dalle regioni occidentali per l’arrivo della perturbazione numero 3 del mese di settembre. Le temperature resteranno sopra le medie stagionali, con un clima piuttosto caldo per il periodo. L’evoluzione sul possibile peggioramento però mostra ancora un elevato grado di incertezza e vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.