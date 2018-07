Meteo Italia. Breve fase di tempo instabile al Nord, temporali anche in pianura

Nei prossimi giorni, la presenza sull'Italia di un campo di alta pressione favorirà un tempo prevalentemente soleggiato e gradualmente più caldo ma non mancheranno episodi di instabilità. Sui Balcani, infatti, gravita una circolazione di bassa pressione che riuscirà a indirizzare verso il nostro Paese infiltrazioni di aria instabile in quota con conseguente sviluppo di temporali, principalmente sulle aree montuose e nelle ore più calde ma con coinvolgimento, giovedì, anche di alcune zone di pianura del Nord.

Soprattutto a partire da venerdì assisteremo a una intensificazione del caldo, in particolare nelle regioni settentrionali, su quelle tirreniche e sulle Isole maggiori dove saranno possibili punte vicine ai 35°C . Al Nord il caldo sarà ulteriormente accentuato dal crescente disagio dell'afa.

Previsioni meteo per giovedì. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sui rilievi della Calabria, su gran parte delle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale, ma con fenomeni che tenderanno a interessare anche parte della pianura di Veneto, Emilia e Lombardia. Non si escludono fenomeni localmente di forte intensità.

In serata l’instabilità insisterà ancora soprattutto in Lombardia. Sul resto dell’Italia tempo in prevalenza soleggiato. Temperature massime in lieve calo al Nord-Est, ancora di qualche grado sopra la norma nel resto del Centro-Nord. Ventilato al Sud per deboli venti di Maestrale.

Foto: iStock/Getty Images



Per la giornata di oggi, giovedì 26 luglio, la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla sulle seguenti regioni:

- ordinaria criticità per rischio temporali su Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Lombardia (Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Appennino pavese), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo (Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca) e Veneto (Alto Piave).

L'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino un po’ di nubi sparse al Nord-Ovest, in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio brevi e isolati temporali in sviluppo sulle zone alpine e sull’Appennino ligure ed emiliano, ma con basso rischio di estensione dei fenomeni nelle zone di pianura. Instabile, con temporali sparsi nelle ore pomeridiane, sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Lazio e Abruzzo. Sul resto dell’Italia tempo in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Caldo in aumento soprattutto in Emilia, Veneto e Toscana con punte massime di 33-35 gradi.