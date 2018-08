Meteo Italia. Battuta d'arresto dell'Estate: intensa perturbazione e brusco calo delle temperature

L’atmosfera sopra l’Italia resta molto calda, molto umida e pertanto instabile, favorevole alla formazione di numerosi temporali. Qualcosa, tuttavia, sta cambiando: nella giornata di oggi il rischio di temporali, infatti, aumenterà anche al Nord, a causa dell’avvicinarsi di una intensa perturbazione nord atlantica (la numero 3 di agosto). Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione su settori di Sicilia e Calabria, allerta gialla diramata, invece, in 14 regioni.



Il cambio di rotta arriverà nel fine settimana con il passaggio della perturbazione, prima al Nord e successivamente anche al Centro-Sud. Oltre a generare una veloce fase di diffuso maltempo, particolarmente intensa al Nord tra sabato sera e domenica mattina, questo fronte temporalesco metterà fine al caldo intenso e all’afa degli ultimi giorni, grazie alla massa d’aria decisamente più fresca che lo accompagna.

Le temperature caleranno soprattutto da domenica e a partire dalle regioni centro-settentrionali: al Nord il calo sarà marcato, fino a 10-15 gradi in meno nel settore di Nord-Est nell’arco di sole 48 ore, mentre al Sud la diminuzione sarà più contenuta, favorita però da un rinforzo dei venti settentrionali tra domenica e l’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo per venerdì. Sin dal mattino possibilità di locali rovesci o temporali su Calabria e Sicilia. Da metà giornata il rischio temporali si estende tutte le aree interne e montuose della Penisola e della Sardegna, al Golfo di Taranto e al Lazio. Al Nord, dopo una mattinata abbastanza soleggiata, nella seconda parte della giornata aumenterà il rischio di rovesci e temporali, più diffusi e intensi in serata e nella notte, quando potranno essere coinvolte la Val padana, la Liguria e il settore dell’alto Adriatico. Temperature con poche variazioni di rilievo, clima afoso e caldo a tratti ancora intenso al Centro-Nord.

Venti: Maestrale in rinforzo attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia, dove aumenterà anche il moto ondoso dei mari.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per sabato. Nuvolosità variabile in tutto il Paese, con schiarite solo temporanee. Sin dal mattino piogge, rovesci e locali temporali su regioni di Nord-Est e all'estremo Sud. Nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali nelle aree montuose del Nord e della Penisola e tra Liguria, Toscana, Umbria e Marche. In serata e nella notte transito di una intensa linea temporalesca sulle regioni settentrionali, con fenomeni anche violenti, associati a grandine e forti raffiche di vento.

Temperature massime in lieve diminuzione a partire dal nord, dove il calo sarà più sensibile dalla successiva notte. Venti: moderati nord-occidentali su mari di ponente e isole maggiori.