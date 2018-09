Meteo Italia. Aumenta l'instabilità: rischio temporali elevato in molte regioni

Martedì il tempo sarà ancora un po' instabile al Centro-Nord e sulla Sardegna, con temporali sparsi, a causa del passaggio della perturbazione numero 3 di settembre. Nei prossimi giorni, tra mercoledì e venerdì, l’instabilità interesserà soprattutto le regioni meridionali e le Isole, mentre in gran parte del Centro-Nord il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Le temperature, dopo la temporanea flessione odierna al Centro-Nord, torneranno ovunque su livelli pienamente estivi prolungando questa fase di caldo anomalo.



Previsioni meteo per martedì. Nubi alternate a schiarite in gran parte del Paese. Possibili piogge e temporali in gran parte del Centro, più probabili tra Toscana, Umbria e Marche, e sulla Sardegna. Temporali isolati al Nord, più insistenti in Emilia e sui settori alpini centro-orientali. Qualche acquazzone isolato anche sulle zone interne di Sud e Sicilia. Temperature massime in lieve diminuzione al Centro-Nord e in Sardegna, ancora caldo estivo con punte di 31-32 gradi al Sud e in Sicilia.

Foto: iStock/Getty images



Per la giornata di martedì 18 settembre, la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla sulle seguenti regioni:

- ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Sicilia (Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria);

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata (Basi-A1, Basi-B), Emilia Romagna (Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura emiliana centrale), Lazio (Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord), Marche (Marc-3, Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-1, Marc-4), Molise (Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia), Umbria (Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-A1, Basi-B), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia) e Veneto (Alto Piave).

Sul Veneto, l'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per mercoledì. Sarà un’altra giornata caratterizzata dall'alternanza tra sole e momenti nuvolosi, specie su Centro-Sud e Isole. Schiarite più ampie al Nord. Al mattino rovesci o temporali isolati su Sardegna orientale, ovest della Sicilia e Lazio. Nel pomeriggio tempo ancora un po’ instabile sulle Isole Maggiori, qualche rovescio o temporale isolato interesserà anche le zone interne del Centro-Sud. Temperature ancora pienamente estive con valori oltre la norma ovunque, venti deboli.