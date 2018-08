Meteo Italia. Aumenta il rischio di temporali al Centro-Sud e sulle Isole

Anche per tutta la prossima settimana il caldo e l’afa non daranno tregua, con valori di temperatura in gran parte oltre la norma, sebbene non così elevati come nei giorni scorsi.

Questo leggero ridimensionamento della calura, legato a un indebolimento dell’alta pressione africana, sta favorendo anche un aumento dell’instabilità atmosferica, e quindi del rischio di temporali che riguarderà soprattutto il Sud, le Isole e, nella giornata di sabato, anche parte del Centro. L’instabilità atmosferica potrebbe accentuarsi anche sulle regioni settentrionali, specie quelle di Nord-Ovest, all’inizio della prossima settimana.

Foto ANSA



Previsioni meteo per sabato. Tempo prevalentemente soleggiato al Nord, in Toscana e sulle coste del medio Adriatico, a parte qualche isolato temporale di calore sui monti.

Nel resto d’Italia tempo più instabile con sviluppo di numerosi temporali a iniziare dalla Sardegna e dall’estremo Sud, ma poi anche lungo l’Appennino centro-meridionale, sul Lazio, gran parte delle regioni meridionali e in Sicilia.

Probabili fenomeni localmente di forte intensità, associati a locali nubifragi, grandine e raffiche di vento.

Temperature in lieve aumento al Nord e in Toscana con massime fino a 35 gradi, in calo nelle Isole. Clima caldo e afoso, soprattutto nelle aree urbane del Centro-Nord, anche nella prossima notte, con temperature minime in alcuni casi superiori ai 25 gradi.

Allerta arancione in Basilicata

Per la giornata di oggi, sabato 4 agosto, la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico sulla Basilicata (Basi-A1, Basi-B, Basi-C).



È stata diramata anche l'allerta gialla sulle seguenti regioni italiane:

- ordinaria criticità per rischio temporali su Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Lazio (Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto), Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1), Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Veneto (Alto Piave). L'ordinaria criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Previsioni meteo per domenica. Il tempo sarà ancora instabile al Sud e sulle Isole maggiori, con rischio di temporali particolarmente insistenti fra Calabria e Sicilia, più sporadici nelle altre zone.

Schiarite più ampie e diffuse al Centro-Nord, con solo qualche isolato temporale di calore tra il pomeriggio e la prima serata nelle zone alpine e sui rilievi fra Lazio e Abruzzo. Temperature senza grandi variazioni: clima caldo e afoso fin dal mattino soprattutto al Centro-Nord, con temperature massime pomeridiane per lo più comprese tra i 28 e i 34 gradi, fino a 35-36 tra Toscana, Umbria, Lazio e nella Valle dell’Adige.