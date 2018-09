Meteo Italia. Atmosfera molto instabile: rischio temporali

Una nuova perturbazione atlantica (la n.1 di settembre) investe l’Italia nella giornata odierna. Il suo passaggio determina un aumento dell’instabilità atmosferica e quindi del rischio di rovesci e temporali specialmente al Centro-nord, più marginalmente al Sud e nelle Isole, insieme ad una lieve diminuzione delle temperature. Ultimi strascichi nella giornata di sabato, con la perturbazione che si allontanerà verso la Penisola balcanica e tempo in deciso miglioramento a partire dalla giornata di domenica, grazie ad una forte espansione dell’alta pressione di matrice nord africana verso il Mediterraneo centro-occidentale. L’estate non è ancora finita: anzi, l’attuale tendenza a lungo termine conferma la sua prosecuzione per quasi tutta la prossima settimana, con tempo stabile, soleggiato e caldo anomalo per il periodo. Da martedì o mercoledì al Nord e nelle regioni di ponente si potranno superare facilmente i 30 gradi.

Previsioni meteo per venerdì. In tutto il Paese nuvolosità variabile, con schiarite inizialmente anche ampie all'estremo Nordovest. Atmosfera instabile sin dal mattino, con maggiore probabilità di piogge intermittenti, rovesci o temporali isolati soprattutto regioni di Nordest e su quelle centrali. Nel corso della giornata, più occasionalmente, saranno coinvolti anche il Sud, la Sicilia e la Sardegna. In serata ancora qualche rovescio su Romagna, nord delle Marche e Puglia. Temperature: massime in calo al Centro-Nord e in Sardegna; valori ancora fino a 30-33 gradi all'estremo Sud e in Sicilia. Venti moderati da ovest attorno alle isole maggiori e nel mar Ligure.

Foto iStock/Getty Images





Allerta arancione sulla Toscana

Per la giornata di venerdì 7 settembre, la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico e per rischio temporali sulla Toscana (Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud).

Diramata anche l'allerta gialla di ordinaria criticità sulle seguenti regioni italiane:

- ordinaria criticità per rischio temporali su Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea, Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Toscana: Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia, Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Piemonte: Pianura Cuneese, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toscana: Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Previsioni meteo per sabato. Tempo abbastanza soleggiato su Sardegna, Sicilia e, dal pomeriggio, anche lungo il versante tirrenico della Penisola e sulle pianure del Nordovest. Nel resto del Paese condizioni di variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Sin dal mattino possibilità di locali rovesci lungo le coste adriatiche specialmente su Romagna, Molise e Puglia; dal pomeriggio brevi rovesci o isolati principalmente lungo l’Appennino centro-meridionale. Migliora ovunque dalla serata. Temperature: massime in lieve calo al Sud, in aumento altrove. Venti deboli o temporaneamente moderati settentrionali su medio e basso Adriatico e alto Ionio.