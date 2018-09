Meteo Italia. Arriva la prima perturbazione del mese

Nel corso di giovedì avremo le prime avvisaglie sulle Alpi e all’estremo Nordovest di un nuovo peggioramento per l’arrivo di una perturbazione che tra la notte successiva e venerdì estenderà i suoi effetti a tutto il Centro-nord. In questa fase il Sud rimarrà più ai margini con un clima ancora estivo.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Venerdì giornata all’insegna della variabilità in tutto il Centro-nord e sulla Sardegna. Rovesci e temporali saranno più probabili sulle zone interne del Centro e sulle regioni nord-orientali. Alla sera qualche rovescio anche lungo il basso Tirreno. Temperature in calo al Centro-nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo all’estremo Sud e nell’est della Sicilia Nel fine settimana il tempo vedrà un progressivo miglioramento, pur in un contesto di una certa instabilità specialmente sui rilievi.