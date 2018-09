Meteo Italia. Arriva l'estate settembrina

Ultimi strascichi di maltempo nella giornata di sabato, con la perturbazione che si allontanerà verso la Penisola balcanica e tempo in deciso miglioramento a partire dalla giornata di domenica, grazie ad una forte espansione dell’alta pressione di matrice nord africana verso il Mediterraneo centro-occidentale.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Domenica giornata con tempo prevalentemente soleggiato e caldo su quasi tutte le regioni, da segnalare solo qualche annuvolamento all’estremo Nordovest, al Sud e sulle Isole maggiori. Venti per lo più deboli con rinforzi da nordovest solo nel Canale d’Otranto. Temperature in aumento e superiori alla norma su quasi tutte le regioni. L’estate non è ancora finita: anzi, la tendenza a lungo termine conferma la sua prosecuzione per quasi tutta la prossima settimana, con tempo stabile, soleggiato e caldo anomalo per il periodo. Da metà della prossima settimana al Nord e nelle regioni di ponente si potranno superare facilmente i 30 gradi.