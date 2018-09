Meteo Italia. Aria più fresca in arrivo: attenzione ai venti

Da lunedì deciso cambiamento della situazione meteo a causa di un fronte freddo che, in movimento verso i Balcani, lambirà anche la nostra Penisola. La perturbazione (la n°5 di settembre) non porterà molte piogge, ma in compenso l’aria relativamente fredda che l’accompagna favorirà un sensibile rinforzo della ventilazione e, soprattutto, un deciso calo delle temperatureche in un paio di giorni, e quindi entro martedì, torneranno quasi ovunque nella norma se non addirittura leggermente al di sotto. Il calo termico sarà più deciso (in alcune località anche una decina di gradi in meno) al Nord, sul versante adriatico e nelle zone interne del Centro-Sud. Nonostante il brusco passaggio da valori estivi a valori tipici di inizio autunno, questo assaggio di fresco sarà solo temporaneo: infatti, già nella seconda parte della settimana si prospetta il ritorno di aria più mite che riporterà le temperature nuovamente sopra i valori normali.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso su alto Adriatico, Emilia, Romagna, regioni centrali e basso versante tirrenico, con piogge sparse su Romagna, Marche, Umbria, Toscana e Campania; bello altrove. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Centro-Sud: piogge sparse su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Campania, nord della Puglia e in forma isolata sulla Calabria tirrenica. Temperature in calo al Centro-Nord. Venti intensi di Maestrale intorno alle Isole maggiori, Foehn nelle valli alpine. In giornata rinforzano i venti da nord-est in Val Padana, in Adriatico e sulle regioni centrali.

Foto: iStock/Getty images







Previsioni meteo per martedì. Sole con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia. Cielo nuvoloso sulle Isole maggiori e nel sud della Calabria con qualche rovescio in Sardegna e sulla Sicilia. I fenomeni tenderanno a cessare sulla Sardegna già nel corso del pomeriggio mentre in Sicilia insisteranno maggiormente sul settore occidentale della regione. Venti in attenuazione al Nord, da moderati a forti da nord o nordest sul resto del Paese. Temperature in calo in tutte le regioni.