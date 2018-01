Meteo Italia. Altre perturbazioni in arrivo sull'Italia

La tendenza

La prima settimana del 2018 si preannuncia all’insegna della spiccata variabilità meteorologica e in un contesto climatico poco freddo. Dopo la prima perturbazione transitata nel giorno di Capodanno, altre quattro toccheranno l’Italia entro il prossimo fine settimana. La numero 2 attraversa martedì il Centro-sud, mentre le successive numero 3 e 4, molto ravvicinate tra loro, interesseranno per lo più le zone alpine e quelle più settentrionali del Nord tra mercoledì e giovedì.



Giovedì si addossa alle Alpi una nuova perturbazione con neve abbondante sulle Alpi e piogge sulle alte pianure del Nord. Venti occidentali ancora intensi e deboli piogge su Toscana e basso Tirreno. Temperature minime in notevole rialzo. A seguire giungerà la perturbazione numero 5, molto più intensa delle precedenti, attesa sul nostro Paese nel weekend dell’Epifania: gli effetti più rilevanti in termini di precipitazioni dovrebbero riguardare prima le regioni settentrionali e poi anche quelle centrali (nella giornata di domenica). L’aria temperata oceanica che accompagna questi sistemi perturbati manterrà le temperature spesso al di sopra della norma: a medio-lungo termine, infatti, non si intravede ancora per l’Italia l’arrivo di ondate di freddo, né tantomeno di nevicate fino a quote basse o di pianura.