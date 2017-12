Meteo Italia. Al via una forte ondata di maltempo: è allerta

Mercoledì 27 dicembre un’intensa perturbazione atlantica (l'ultima prima del 2018) raggiungerà l’Italia, preceduta da forti e umidi venti meridionali e seguita, nelle giornate di giovedì e venerdì, da venti temporaneamente più freddi. Oggi le precipitazioni più abbondanti si verificheranno proprio nelle aree maggiormente esposte alle correnti sud occidentali, mentre domani, a causa dell’aria fredda e instabile che segue il fronte, la neve potrà cadere fino a quote piuttosto basse sui rilievi del Centro e in Romagna. Gli ultimi giorni del 2017 vedranno quindi un calo delle temperature che, però, sarà temporaneo.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata all'insegna del maltempo su quasi tutto il Paese, specialmente al Centro Nord e in Sardegna; residue schiarite solo all'estremo Sud. Le precipitazioni, in particolare, potranno risultare abbondanti sulla Lombardia settentrionale, sul Nord-Est, sull'alta Toscana, su Umbria e Lazio. La sera piogge in arrivo anche sulla Sicilia e fenomeni in intensificazione sulla Campania.

Neve solo a quote alte sull'Appennino, oltre 1000 m circa sulle Alpi centro orientali, fino a 400-700 m in Piemonte. Venti forti sulle isole e al Centro-Sud.

Allerta della Protezione Civile

Per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione(moderata criticità) su diversi settori di Abruzzo, Lazio, Liguria, Molise e Umbria. Qui tutti i dettagli.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino schiarite al Nord-Ovest; precipitazioni sparse sul Friuli, in Emilia Romagna e sulla pianura veneta, con neve a quote molto basse sull'Appennino emiliano. Rovesci e possibili temporali sul lato tirrenico della penisola, con neve fino a 500-600 metri al Centro. Nel corso del pomeriggio graduale miglioramento a Nord-Est, in Umbria e sulla Toscana; ulteriori precipitazioni su Romagna, Marche, basso Lazio, settore del basso Tirreno. Neve sopra 700-800 m sull'Appennino meridionale. Venti occidentali molto forti sulla Sardegna e sul Tirreno centro meridionale.