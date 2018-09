Meteo Italia. Al via una breve parentesi di tempo estivo su tutto il Paese

Il vortice di bassa pressione che, soprattutto durante lo scorso weekend, è stato responsabile di intenso maltempo, oggi si allontana dall'Italia, trasferendosi in modo definitivo sulla vicina Penisola balcanica. Ne conseguirà un generale miglioramento del tempo, che tornerà ovunque più stabile e caldo.

La parentesi estiva al Centro-Nord, però, durerà poco: tra giovedì e venerdì, infatti, è attesa una nuova fase di marcata instabilità atmosferica, a causa del passaggio della prima perturbazione di settembre, prima al Nord (già a partire da giovedì sera) e successivamente anche al Centro.



Previsioni meteo per martedì. Oggi su regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna, coste del medio e basso Tirreno, Calabria, Sicilia e Sardegna tempo in prevalenza soleggiato.

Nel resto del Paese maggiore variabilità, con alternanza di ampie schiarite e di annuvolamenti: nel pomeriggio formazione di locali e brevi rovesci o temporali attorno ai rilievi tra Veneto e Friuli, attorno all'Appennino centro-settentrionale e nelle zone interne tra Toscana e Umbria. Temperature in rialzo, con massime per lo più comprese tra 26 e 30 gradi, anche oltre i 30 su Calabria e isole maggiori.

La Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali sul Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea) e per rischio idrogeologico sull'Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro) e il Veneto (Alto Piave). L'ordinaria criticità per rischio idrogeologico nella zona Vene-A è limitata al comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Foto iStock/Getty Images





Previsioni meteo per mercoledì. Sull’insieme del Paese domani il tempo sarà generalmente soleggiato e caldo. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi, con sporadici e brevi piovaschi su quelli di Nord-Est. Temperature in ulteriore aumento: caldo in intensificazione su Sicilia e Sardegna dove si sfioreranno i 34-35 gradi, mentre nelle altre regioni si raggiungeranno diffusamente i 29-30 gradi. Venti di Scirocco in rinforzo nei Canali delle isole, moderati da nord su basso Adriatico, Puglia e Canale d’Otranto.