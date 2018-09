Meteo Italia. Al via un mercoledì dal sapore estivo

Oggi sull’Italia dominerà ancora l’alta pressione, che quindi ci regalerà un’altra giornata di bel tempo e insolitamente calda. In particolare le temperature pomeridiane toccheranno punte di 30 gradi e oltre in numerose nostre regioni. Da stasera però l’alta pressione subirà un primo lieve cedimento per l’avvicinarsi della perturbazione numero 2 di settembre che nella notte darà luogo a dei rovesci al Nord-Ovest e in Sardegna. La stessa perturbazione giovedì sarà responsabile di un tempo più variabile e instabile su molte zone d’Italia, con delle precipitazioni soprattutto su Alpi, Nord-Ovest, coste tirreniche e Sardegna. Nel frattempo le temperature avranno subito un generale calo riportandosi su valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per mercoledì. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso ovunque fino al pomeriggio. Dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità su Alpi, regioni di Nord-Ovest e Sardegna, con le prime deboli piogge; nelle notte rovesci e temporali su Piemonte, Liguria, ovest Lombardia e sulla Sardegna. Temperature senza variazioni di rilievo, clima caldo ed estivo con valori localmente ancora oltre i 30 °C. Ancora un po’ ventoso tra Puglia meridionale e mar Ionio.

Previsioni meteo per giovedì. Domani al mattino nuvolosità sparsa al Centro-Nord, localmente compatta, con piogge e qualche temporale al Nord-Ovest, Toscana e Sardegna; più soleggiato al Sud e in Sicilia.

Nel pomeriggio nubi in lento aumento anche al Sud, piogge o temporali su Alpi, Liguria, Sardegna e in forma isolata anche su alta Toscana, Lazio e Umbria. Venti in moderato rinforzo da ovest su Mar Ligure, Mare di Corsica e Mare di Sardegna. Temperature in calo al Centro-nord e in Sardegna, valori stazionari al Sud