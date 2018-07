Meteo Italia. Al via un'intensa ondata di caldo

Tempo soleggiato sull’Italia in questo fine settimana per la persistenza dell’alta pressione. Rispetto ai giorni precedenti l'instabilità sarà in attenuazione: il nucleo di aria fresca che dai Balcani ha favorito negli ultimi giorni lo sviluppo di temporali anche forti si allontanerà infatti verso la Grecia. Il weekend sarà caratterizzato da un clima molto caldo e afoso: si toccheranno punte intorno ai 35 gradi. Il caldo intenso sarà il protagonista anche della prossima settimana per la presenza dell’anticiclone nordafricano che darà luogo a metà settimana ad un ulteriore lieve aumento delle temperature, sia nei valori massimi diurni, sia in quelli notturni. Nelle località della Val Padana, nei fondovalle alpini e nelle zone interne del Centrosud e delle Isole i termometri toccheranno i 35 gradi con punte di 36-37 gradi con il disagio di un clima afoso specie al Nord. in questo fine settimana per la persistenza dell’alta pressione. Rispetto ai giorni precedenti l'instabilità sarà in attenuazione: il nucleo di aria fresca che dai Balcani ha favorito negli ultimi giorni lo sviluppo di temporali anche forti si allontanerà infatti verso. Il weekend sarà caratterizzato da: si toccheranno punte intorno ai 35 gradi. Il caldo intenso sarà il protagonista anche della prossima settimana per la presenza dell’anticiclone nordafricano che darà luogo a metà settimana ad un ulteriore lieve aumento delle temperature, sia nei valori massimi diurni, sia in quelli notturni. Nelle località della Val Padana, nei fondovalle alpini e nelle zone interne del Centrosud e dellei termometri toccheranno i 35 gradi con punte di 36-37 gradi con il disagio di un clima afoso specie al Nord.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più in Liguria. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la formazione di temporali isolati sui rilievi del Nord, più probabili sulle Alpi elungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Temperature massime per lo più comprese tra 30 e 34 gradi, con punte anche superiori in Sardegna. Secondo i dati che arrivano dai bollettini del Ministero della Salute, bollino rosso per ondata di calore a Bolzano, Perugia, Torino, bollino arancione per Bologna. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano. Permane l'allerta gialla per rischio idrogeologico in Veneto: Alto Piave.

Previsioni meteo per domenica. Tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, segnaliamo un po’ di nuvolosità bassa in Liguria; qualche nube anche sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio consueta formazione di un po’ di nuvolosità sui rilievi, in generale con basso rischio di rovesci e temporali. Temperature in ulteriore aumento, sarà una giornata molto afosa soprattutto al Nord. Venti per lo più di debole intensità. Secondo i dati che arrivano dai bollettini del Ministero della Salute bollino rosso per Bologna, Bolzano, Perugia, Torino, arancione per Cagliari, Firenze, Pescara, Rieti.