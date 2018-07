Meteo Italia. Al via la settimana più rovente dall'inizio dell'estate: caldo intenso almeno fino al primo weekend di agosto

L’Italia va incontro ad una intensa ondata di caldo, la più intensa finora di questa estate per durata, estensione territoriale e valori massimi attesi: tutto il Paese verrà coinvolto, almeno fino al primo weekend di agosto (quindi almeno per tutta la prossima settimana), con il termometro che, a partire da lunedì, raggiungerà diffusamente i 34-35 gradi, ma con picchi di 36-38 gradi nei fondovalle alpini, in pianura Padana, nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole.

Giorno dopo giorno, tra l’altro, il caldo afoso notturno tenderà ad intensificarsi, con valori che anche all'alba che faranno fatica a scendere sotto i 22-24 gradi. Le differenze rispetto alle medie stagionali saranno più marcate al Centro-Nord. Ci attendono, quindi, una fine di luglio e un inizio agosto in compagnia dell’anticiclone africano che sarà garanzia di tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per gli eventuali temporali di calore che potranno svilupparsi nelle ore più roventi della giornata attorno ai rilievi della Penisola

Previsioni meteo per domenica. Tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Da segnalare la presenza di nuvolosità tra Liguria e alta Toscana e sulla Calabria tirrenica, specie al mattino, e il passaggio di qualche velatura soprattutto al Nord. Nel pomeriggio temporanei addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi montuosi, con occasionali e brevi temporali di calore su Prealpi lombarde e venete, Alto Adige e Appennino settentrionale e meridionale. Temperature in lieve aumento: massime quasi ovunque oltre 30 gradi, fino a 34-35 gradi su regioni centrali tirreniche e Sardegna. Al Sud il caldo sarà in parte mitigato da una leggera ventilazione di Maestrale.



E' una domenica da bollino rosso per il caldo, come diramato dal bollettino del Ministero della Salute, a Torino, Perugia, Bolzano e Bologna. Bollino arancione invece a Cagliari, Firenze, Pescara, Rieti.



La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in ;Veneto (Alto Piave) e un'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in Piemonte (Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale) e Veneto (Alto Piave).

Previsioni meteo per lunedì. Tempo generalmente soleggiato e molto caldo, con schiarite diffuse al mattino e temporanei addensamenti nel pomeriggio in sviluppo attorno ai rilievi. In montagna non si escludono locali e brevi temporali possibili sui rilievi alpini e, in forma occasionale, sull'Appennino tosco-emiliano e sulla Sila.

Temperature in ulteriore lieve aumento: massime quasi ovunque oltre 30 gradi, con punte fino a 36-37 gradi nelle zone di pianura, e in quelle interne del Centro-Sud e delle Isole. Caldo in intensificazione anche di notte. Venti: localmente moderati di Maestrale su Puglia e alto mar Ionio.