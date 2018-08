Meteo Italia. Agosto si chiude con un aumento dell'instabilità

Dopo un mercoledì caldo e soleggiato, da giovedì saranno visibili i primi segni di peggioramento. L'instabilità atmosferica aumenterà soprattutto a partire da venerdì 31 agosto, quando la perturbazione numero 5 di agosto investirà l'Italia. Si profila quindi una fase instabile che caratterizzerà il tempo sul nostro Paese anche nel corso del primo weekend di settembre, con un vortice di bassa pressione in lento spostamento verso sud.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Venerdì molte nuvole al Nord e instabilità in aumento: già al mattino saranno possibili locali rovesci in estensione dal Nord-Ovest a Trentino, Veneto e alta Toscana, con fenomeni temporaleschi nelle Alpi e Prealpi centrali. Nel pomeriggio i rovesci e i temporali saranno più diffusi nel settore alpino, più isolati altrove. Tra sera e notte fase temporalesca più diffusa anche sulle pianure.

Per quanto riguarda il resto del Centro-Sud, la nuvolosità sarà decisamente più variabile e lascerà spazio anche al sole, specie nelle Isole, nelle aree costiere del Sud e, al mattino, anche sul medio Adriatico. Quasi assenti i fenomeni, con il rischio di sporadici rovesci pomeridiani in Appennino tra l’Abruzzo e il Lazio, nelle Murge e sulla Sila. Temperature massime in calo al Nord, fino a 3-5 gradi al Nord-Ovest, e in lieve diminuzione anche al Centro. Venti in intensificazione da Sud-Sudovest sul Ligure e sull’alto Tirreno.



Nel corso del primo fine settimana di settembre la perturbazione tenderà a scivolare verso Sud sotto forma di un vortice di bassa pressione che sarà responsabile di numerosi episodi di instabilità. Registreremo comunque un parziale miglioramento al Nord-Ovest, mentre i rovesci e i temporali potranno risultare più numerosi al Nord-Est, sulle regioni centrali e in Campania con coinvolgimento più marginale, nella giornata di domenica, anche di Sardegna, Basilicata e Puglia. Sarà, in generale, anche più ventilato con un moderato Maestrale in particolare sulla Sardegna. Sabato temperature in calo al Nord-Est e al Centro, in rialzo al Nord-Ovest; domenica lieve rialzo termico al Nord-Est, mentre le temperature caleranno leggermente in Puglia, in Basilicata e intorno al Tirreno. Allontanandosi lentamente dall’Italia, il vortice di bassa pressione condizionerà il tempo sul nostro Paese anche all’inizio della prossima settimana.