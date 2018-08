Meteo Italia. Agosto 2018 al via nel segno del caldo intenso

Nord Italia, regioni centrali tirreniche e Sardegna nella morsa del caldo e dell’afa: queste regioni stanno vivendo le giornate più calde dall'inizio dell’estate 2018 con temperature massime che potranno toccare in Val Padana, nella valle dell’Adige, nell’interno del Centro e della Sardegna i 37-38 gradi.

Nel resto d’Italia il caldo sarà meno intenso: in particolare le regioni meridionali e la Sicilia vedranno, nella seconda parte della settimana, temperature nelle norma o solo leggermente al di sopra per effetto di una debole ventilazione settentrionale e di un probabile aumento dell’instabilità, e quindi del rischio di temporali. In realtà anche al Nord, tra oggi e domani, aumenterà il rischio di temporali pomeridiani e serali soprattutto sulle aree alpine ed appenniniche ma localmente anche sulle pianure, specie al Nord-Ovest. Instabilità che tornerà ad accentuarsi all’inizio della prossima settimana al Nord, estendendosi anche al Centro, con conseguente più evidente attenuazione del caldo.

Foto ANSA



Previsioni meteo per mercoledì. In tutto il Paese tempo soleggiato e caldo. Tra pomeriggio e sera aumenterà il rischio di locali temporali nelle zone alpine e prealpine, e sull’Appennino settentrionale. Questi fenomeni potranno interessare localmente anche le zone di pianura di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. I temporali potranno essere anche di forte intensità, con il rischio di grandine e raffiche di vento. Temperature elevate sia di giorno che di notte. Al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna punte massime di 37-38 °C. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per giovedì. Inizio di giornata con un po’ di nubi sparse al Nord e all'estremo Sud, locali acquazzoni sulle Alpi lombarde, altrove sereno. Nelle ore pomeridiane aumento dell’instabilità sulle zone montuose con rovesci e temporali più probabili su Alpi, est della Lombardia, Emilia, zone pedemontane del Nord-Est, e lungo l'Appennino centro-meridionale. Locali sconfinamenti anche su Liguria di Levante, alta Toscana, golfo di Taranto e Calabria tirrenica. I fenomeni cesseranno in serata.

Temperature stazionarie o in lieve e temporaneo calo nelle aree interessate da instabilità. Venti deboli, salvo rinforzi da nord in Adriatico. Mari calmi o poco mossi.