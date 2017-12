Meteo Italia. A Santo Stefano prime deboli piogge, mercoledì arriverà un'ondata di forte maltempo

Nel giorno di Santo Stefano giunge sull'Italia la parte più avanzata dell'ultima perturbazione prima del 2018. La giornata sarà nel complesso nuvolosa, con deboli e isolate piogge che bagneranno il Nord e le regioni tirreniche, mentre sulle Alpi cadrà un po’ di neve, ma difficilmente al di sotto degli 800-1000 metri.

Mercoledì 27 dicembre l’Italia sarà investita dal nucleo della perturbazione e dovremo fare i conti con una forte ondata di maltempo. Le piogge interesseranno gran parte del Centro-Nord, della Sardegna e della Campania, saranno a tratti anche intense e accompagnate da abbondanti nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale, mentre venti forti soffieranno su quasi tutti i nostri mari. Le temperature tra oggi e domani non subiranno grandi variazioni, con valori stazionari o in lieve diminuzione, per cui oscilleranno attorno a valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per martedì. La giornata di Santo Stefano sarà nuvolosa in quasi tutta l’Italia, anche se all'estremo Sud, sul medio versante adriatico e nelle Isole saranno possibili ampie schiarite. Nel corso del giorno piogge deboli e isolate sono attese su Liguria, alta Lombardia, Triveneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; deboli nevicate raggiungeranno le zone alpine centro-orientali al di sopra di 900-1200 metri. Temperature in generale calo, evidente soprattutto al Nord-Ovest e nel Triveneto. Venti in moderato rinforzo da sud-ovest, specie sui mari di ponente e sullo Ionio. I mari a fine giornata tenderanno a diventare anche mossi.

Previsioni meteo per mercoledì. Ancora qualche sprazzo di tempo bello nelle regioni del versante ionico, maltempo altrove per l'arrivo del nucleo più attivo dell'ultima perturbazione prima del 2018. Piogge diffuse al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, nelle zone interne del Centro e in Sardegna; saranno anche di forte intensità sul nord della Lombardia, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e, a fine giornata, nel nord della Campania. Qualche pioggia, più debole e isolata, arriverà anche su Marche, Abruzzo, Campania e sud della Sicilia. Arriverà neve abbondante sulle Alpi centro-orientali al di sopra di 800-1.100 metri e sull’Appennino emiliano. Nevicate più deboli, ma a quote più basse, sui rilievi di Piemonte ed entroterra ligure fino anche a 500-600 metri. La neve raggiungerà anche l’Appennino centrale, al di sopra dei 1.500 metri. Temperature massime in diminuzione al Nord-Ovest, regioni centrali e Sardegna, in crescita, nonostante il maltempo, su Emilia e zone costiere dell’Alto Adriatico. Venti forti al Centro-Sud e sulle Isole, occidentali sulla Sardegna, da sud o sud-ovest altrove.