Meteo Italia.A metà settimana torna il clima estivo

Le previsioni per oggi e domani. La “goccia fredda” continua a insistere sull'Italia: sarà all’origine di condizioni di tempo molto variabile e instabile, consoprattutto al Centro-Nord e indopo essere calate sensibilmente al Nord, saranno in diminuzione anche al Centro e in, con valori di diversi gradi inferiori alle medie stagionali, mentre al Sud e in Sicilia si toccheranno ancora punte intorno i 30 gradi.

Il progressivo allontanamento del vortice con conseguente aumento della pressione porterà a un ritorno a condizioni di tempo più stabile e soleggiato, in particolare fino a mercoledì e con temperature in rialzo verso valori di nuovo più in linea a quelli normali di fine estate. Martedì saranno già numerose le schiarite in Pianura Padana, sul medio Tirreno, gran parte del Sud e dal pomeriggio anche sull’alto Adriatico. Residui episodi di instabilità con qualche locale rovescio al mattino in Toscana e brevi rovesci e temporali saranno possibili nel pomeriggio sulle Alpi friulane, sull’Appennino centro-settentrionale, Liguria di levante, alta Toscana e Puglia meridionale. Dopo un mercoledì ancora più tranquillo, nella seconda parte di giovedì avremo le prime avvisaglie al Nord e su parte del Centro di un nuovo peggioramento che sarà più evidente nella giornata di venerdì. Per maggiori dettagli su questa evoluzione seguiteci nei prossimi aggiornamenti.