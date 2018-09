Meteo Italia. A metà settimana sole e clima estivo, ma poi si profila un nuovo peggioramento

Il vortice di bassa pressione responsabile dei forti temporali che hanno colpito negli ultimi giorni il Centro-Nord si allontanerà dall’Italia, consentendo il ritorno a condizioni di tempo più stabile e più caldo. Martedì e mercoledì assisteremo quindi a un evidente miglioramento del tempo, accompagnato da temperature che si riporteranno su valori tipici di fine estate.

Già fra giovedì e venerdì un’altra perturbazione interesserà il Nord e parte del Centro, incrementando nuovamente l’instabilità. Non si profila un nuovo weekend di maltempo, comunque: secondo l'attuale tendenza meteo, infatti, la perturbazione dovrebbe abbandonare l'Italia proprio nel fine settimana.



Leggi le previsioni per le prossime ore

Foto: iStock/Getty Images



Quella di mercoledì sarà un’altra giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico, con tempo stabile e clima estivo.

Le schiarite saranno più diffuse anche al Centro e avremo pochi episodi di instabilità pomeridiana lungo le Alpi, in particolare quelle orientali, sull’Appennino piacentino e sui monti della Sardegna. Temperature in ulteriore lieve aumento in tutto il Paese.

Nella notte successiva possibili isolati rovesci o temporali in sviluppo sull’alto Piemonte: sarà il primo sintomo dell’avvicinarsi, da ovest, di una nuova perturbazione.

I suoi effetti diverranno più diffusi giovedì su Alpi e Nord-Ovest, tra la notte successiva e la giornata di venerdì anche nel resto del Centro-Nord. Questo sistema perturbato dovrebbe allontanarsi dall’Italia già nel corso del weekend.