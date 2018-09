Meteo Italia. A metà settimana aumenta l'instabilità anche al Centro-Sud

Ha avuto inizio l'ultima settimana dell'estate: sarà caratterizzata da un caldo anomalo, con temperature vicine ai 30 gradi e locali picchi anche superiori al Sud e in Sicilia, e da un'atmosfera instabile per l'arrivo della perturbazione numero 3 di settembre.

Dopo aver provocato numerosi temporali al Centro-Nord e in Sardegna, tra mercoledì e giovedì sarà responsabile di un aumento dell'instabilità anche al Sud.



Le previsioni aggiornate per le prossime ore.

Foto: iStock/Getty Images



Tra mercoledì e giovedì l’instabilità tenderà ad attenuarsi al Nord, dove interesserà essenzialmente le Alpi lombarde e quelle orientali. Il tempo sarà più variabile e instabile al Centro-Sud con lo sviluppo, nelle ore centrali della giornata, di numerosi rovesci o temporali nelle zone interne, in Sicilia e in Sardegna. Le temperature diminuiranno lievemente anche al Sud da mercoledì, ma in generale i valori saranno ancora al di sopra della media del periodo.

Venerdì il tempo sarà ancora localmente instabile nelle zone interne di Abruzzo, Lazio, Molise, del Sud e delle Isole. La giornata dovrebbe risultare più tranquilla nel resto del Centro e al Nord; il clima sarà ovunque ancora estivo, con valori oltre la norma. Un’attenuazione del caldo sembra profilarsi per il prossimo weekend, per l’irruzione di aria più fredda nord atlantica che sarà responsabile di un calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali e adriatiche. Questa evoluzione è ancora incerta: i prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli.